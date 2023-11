Poirier responde a McGregor sobre cuarta pelea

Dustin Poirier no está de acuerdo con Conor McGregor en que una cuarta pelea entre ellos es “imprescindible”, pero eso no significa que no esté dispuesto a hacerlo.

McGregor (22-6 MMA, 10-4 UFC) dijo durante una reciente sesión de preguntas y respuestas en las redes sociales con los fanáticos que necesita pelear contra Poirier (29-8 MMA, 21-7 UFC) nuevamente antes de que sus carreras terminen debido a la forma insatisfactoria en que se desarrollaron. La pelea de la trilogía terminó en UFC 264 en julio de 2021.

Después de que McGregor ganara el primer encuentro con un nocaut en el primer asalto en UFC 178 en septiembre de 2014, la pareja se revancharía casi siete años después en UFC 257 en enero de 2021. Poirier se redimiría cuando derribó y detuvo a McGregor para un nocaut en el segundo asalto. .

Eso preparó el combate de la trilogía, que terminó de manera decepcionante cuando McGregor sufrió una fractura en la pierna al final del primer asalto que detuvo la pelea. El irlandés no ha visto acción en más de dos años desde entonces, pero está planeando su regreso al octágono en 2024, probablemente contra Michael Chandler.

Ese camino hacia otro enfrentamiento con Poirier no está claro en este momento, pero «The Diamond» dijo que sería difícil rechazarlo si UFC presentara un acuerdo de pelea para la parte 4.

«Probablemente (diría que sí) trataría de callarlo de una vez por todas. Pero incluso si le vuelvo a dar una palmada en el trasero, seguirá charlando. Entonces ya veremos. ¿Son él y Chandler oficiales? No sé qué está pasando. Pero esa es una gran pelea. (Nuestra rivalidad es) 2-1 contra él. Realmente no veo otra razón para ello, pero sería una gran pelea”.

Poirier actualmente no tiene una pelea programada. Compitió más recientemente en julio, donde sufrió una derrota por nocaut en el segundo asalto ante Justin Gaethje en su revancha por el título “BMF” en UFC 291.

El hombre de 34 años le dijo recientemente a MMA Junkie que estaría abierto a pelear en UFC 300 , que se espera que tenga lugar en abril, pero dijo que no está seguro acerca de un oponente que podría tener sentido