Chase Hooper quiere que Claudio Puelles sea su próximo oponente

Chase Hooper cree que su enfrentamiento de luchador contra luchador con Jordan Leavitt en UFC Fight Night 232 fue exitoso, y quiere más de ese tipo de peleas en el futuro.

Hooper (13-3-1 MMA, 5-3 UFC) despachó rápidamente a Leavitt (11-3 MMA, 4-3 UFC) en la pelea de peso ligero del sábado en UFC Apex, bloqueando un estrangulamiento trasero desnudo en el primer asalto para avanzarlo a 2-0 desde que subió del peso pluma a principios de este año.

Los intercambios de lucha entre la pareja fueron rápidos y furiosos desde el principio, pero Hooper estaba un paso por delante y logró atrapar a Leavitt en un error y conseguir el remate.

«Esperaba una pelea mucho más larga, una pelea mucho más dura. Pero lo hice temprano y eso es una victoria, obviamente. … Siempre me sorprendo cuando termino o logro una victoria en general. Siempre soy un poco más pesimista y luego me gusta sorprenderme con un buen resultado. (Yo) realmente no puedo obtener un mejor resultado que ese”.

Aunque enfrentar a dos luchadores entre sí a veces puede llevar a estancarse o a una pelea de pie decepcionante, Hooper dijo que no tiene miedo de enfrentarse a cualquiera en la lona. Quiere ver si puede tener más éxito con estos enfrentamientos, y es por eso que ve a Claudio Puelles (12-3 MMA, 5-2 UFC) como un próximo oponente apropiado, porque ambos hombres tendrían que tener cuidado con sus extremidades.

«Me gustaría alguien como Claudio Puelles. Creo que venció a Jordan por decisión. Luego también tiene una victoria con la rodilla sobre Clay Guida. Acabo de vencer a Jordan esta noche y tengo un corte de pantorrilla sobre Clay en una pelea de agarre. Pero aún así, me encantaría pelear contra otro tipo que le gusten los bloqueos de piernas, otro gran tipo de jiu-jitsu en la división. Esta noche es el ejemplo perfecto. Son enfrentamientos divertidos y creo que es divertido verlos. Es un estilo de lucha con el que la gente se siente cómoda”.

Incluso si no consigue a Puelles a continuación, Hooper dijo que su objetivo para 2024 es competir con la mayor frecuencia posible. Su esposa está embarazada de su primer hijo y la fecha de parto se acerca, y Hooper dijo que la responsabilidad de sustentar otra vida ha aumentado su motivación para ganar más sueldos.

«Tengo que empezar a ganar un poco más del dinero de papá. Me gustaría ser un poco más activo, especialmente aquí en el 55, donde no tengo que cortar tan fuerte. Me gustaría hacer tres peleas”.