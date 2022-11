Poirier: «Me puedo caer, levantarme y tener éxito»

Dustin Poirier cree que su próxima pelea con Michael Chandler podría afectar profundamente a los que le rodean.

Poirier espera que demostrar que puede superar una derrota sea un buen ejemplo para su familia. De ello habló en una entrevista con Heavy Sports.

«Esta es una pelea enorme en mi carrera. En primer lugar, nunca he perdido dos peleas seguidas en toda mi carrera desde amateur, nunca he perdido dos peleas seguidas», dijo. «Quiero demostrarme a mí mismo que aprendo de los errores, que vuelvo a la rutina, que me levanto, y no sólo a mí, quiero demostrar a mi familia y a los aficionados, a mi hija, que se puede caer y levantarse y tener éxito. Así que esta pelea, para mí personalmente, es muy importante para conseguir una victoria sobre otro ex campeón del mundo y añadir su nombre a mi currículum y a mi legado».

Poirier suele ser un tipo bastante respetuoso, pero ha habido algo de mala sangre con Chandler antes de este combate. Los dos se vieron envueltos en un altercado en un evento de la UFC antes de la reserva del combate.

Desde entonces, el vapor se ha enfriado y el respeto ha vuelto, sin embargo, como la semana de la pelea está ahora sobre nosotros, los dos pueden intercambiar disgustos durante las obligaciones de los medios de comunicación y tal vez los fuegos artificiales se reaviven cuando estén cara a cara.