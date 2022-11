Julianna Peña quiere ‘cobrar favor’ a Amanda Nunes.

Julianna Peña está centrada en conseguir una tercera y última pelea con Amanda Nunes.

La «zorra venezolana» destronó a la «leona» en el UFC 269, donde sometió a la entonces campeona del peso gallo por estrangulamiento por la espalda en el segundo asalto, en una de las mayores sorpresas de la historia de la UFC. Se programó una revancha inmediata, y ambas mujeres sirvieron como cabeza de cartel del UFC 277 el pasado mes de julio.

Esta vez, Nunes dominó a Peña, ya que derribó a la recién coronada campeona en varias ocasiones y rechazó los intentos de sumisión en el camino hacia una decisión unánime. Con una demostración tan dominante, se discutió si Peña debería recibir una revancha inmediata, como la que dio a Nunes. Se han presentado argumentos a favor y en contra, pero Peña cree que la respuesta es obvia.

«No hay otra pelea que pueda ver«, dijo Peña. «Le di una revancha, inmediatamente, dentro de seis meses. Es hora de que me devuelva el favor. No hace falta decir mucho más que estamos 1-1. Esto tiene que resolverse en una pelea trilogía. Hagámoslo».

Para Peña, vengar una derrota ante Nunes y recuperar el campeonato sería genial.

«Amanda fue capaz de profundizar», dijo Peña. «Algo que encuentro realmente interesante es que, después de que ella perdió contra mí, hubo tantas excusas de por qué perdió. Para mí, no hay excusas. Podría inventar excusas, pero no estoy aquí para eso. Resolvamos esto de forma justa en una trilogía«.

Nunes aún no ha anunciado su regreso al octágono, pero la campeona de dos divisiones tiene algunas opciones que considerar. Podría completar una trilogía diferente con Valentina Shevchenko, volver a la división de peso pluma o esperar a la ganadora de Ketlen Vieira contra Raquel Pennington, que bien podría servir como eliminatoria del título.