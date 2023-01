La posible venta de la WWE no es una cuestión en absoluto nueva, aunque hoy día parece más cerca que nunca de venderse. Pero, por ejemplo, a mediados de 2022 Dave Meltzer comentaba la posibilidad de que The Rock y Tony Khan unieran fuerzas para hacerse con la compañía: Dos nombres que han surgido, en cuanto a si venden, son Tony Khan y Dwanye Johnson y ambos son muy interesantes, por supuesto. (…) Dwayne mismo no tiene el dinero, pero, ¿podría ir allí y reunir capital y comprar esta compañía juntos? Esa es una posibilidad absolutamente intrigante (…)”.

► ¿Podría The Rock comprar la WWE?

Ahora dejamos a un lado al presidente de All Elite Wrestling para enfocarnos en La Roca y un reciente informe de nuestros compañeros de PWInsider en lo relativo a si podría posiconarse para comprar la WWE ante la situación actual. Probablemente, si finalmente ocurre, mucho estarían encantados de que la estrella de Hollywood fuese el nuevo dueño de la empresa. Y pensando en esa “posible” venta a Arabia Saudí, la opción Dwayne Johnson sería un sueño. Ahora, ¿podría suceder? Entonces, Meltzer apuntaba que no, él solo no podría. Vamos con la nueva información:

“Necesitaría muchos socios y/o financiación y, sinceramente, no creo que quiera dar el paso. Como se mencionó anteriormente, la mayor parte de los ingresos de WWE proviene de los derechos de televisión. Si ese mercado cambia drásticamente y los socios cambian lo que están dispuestos a pagar por WWE, el valor de la empresa cambia drásticamente. Dado que costará miles de millones comprar WWE, ese tipo de recesión podría ser catastrófica para un inversor que no proporciona contenido”.

¿Os gustaría que The Rock comprara la WWE?