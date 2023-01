Luchadores podrían renunciar si WWE es vendida a Arabia Saudita

El rumor del momento en el mundo de la lucha libre profesional es la supuesta venta que Vince McMahon ya habría realizado de WWE. Informaciones de distintos medios de la lucha aseguran que podría ser posible que Arabia Saudita, a través de su Fondo de Inversión Pública, hubiera adquirido WWE.

Sin embargo, nada de esto está oficialmente confirmado hasta la publicación de esta noticia. En una de sus informaciones más recientes, Sean Ross Sapp ha contado a sus suscriptores de Fightful Select cómo ha sido la reacción de las Superestrellas WWE, recordando que, a lo largo de estos años, ha quedado demostrado que Ross Sapp tiene contacto con un par de luchadores activos dentro del elenco de la empresa.

► Algunas Superestrellas WWE preferirían renunciar a WWE que trabajar para Arabia Saudita

Según Fightful Select, las Superestrellas WWE están “realmente, muy, muy enojadas” y “realmente frustradas” acerca de esta noticia y del posible hecho de que Arabia Saudita sean los nuevos dueños de la empresa para la que trabajan.

Así que si la moral había bajado en días recientes y había mucha preocupación por el retorno de McMahon a la empresa, ahora sí que es cierto. Además, Ross Sapp asegura:

“Creo que habría una buena posibilidad de que Arabia Saudita haya pagado un cifra bastante en exceso de lo que vale WWE para poder comprarla. Me baso en el historial transaccional de otras de las posibles opciones que querían comprar WWE, porque había empresas con mucho dinero.

“Una fuente me dijo: ‘¿Qué es lo que no quieres tener en una empresa cuyo dueño es Arabia Saudita? Un CEO que sea mujer’, esto, en referencia a la renuncia de Stephanie McMahon como Presidenta y Directora Ejecutiva de WWE y a su salida inmediata de la empresa.

“¿Me preguntan si algunos empleados y algunos de los luchadores de WWE estarían dispuestos a renunciar si se hace oficial que Arabia Saudita compró WWE? Sí. Al cien por ciento seguro de que eso pasaría. Si hay una compañía con la que Vince McMahon podría mantener algo o todo el control creativo de WWE una vez vendida la empresa, esa sería con Arabia Saudita.

“Pero, la relación entre ellos no ha sido perfecta, recordemos los problemas entre Vince y el príncipe de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, cuando no le quería pagar un dinero por los eventos premium realizados allí.

“Ahora bien, podría haber una posibilidad real, REAL… ¡De que no esté pasando nada! Tal vez, el que se filtrara y se publicara en Twitter, pudo haber sido una especie de ‘prueba de fuego’ para ver cuál sería la reacción en Internet. Creo que sería difícil para WWE, con Arabia Saudita como dueños, obtener un acuerdo de televisión.

“Me baso en lo que pasó con las negociaciones del LIV Golf. FOX y USA Network no estarán interesados en renovar su acuerdo de derechos de transmisión televisiva con WWE si se hace oficial que Arabia Saudita compró la empresa. Pero, de nuevo, he hablado con una persona en la que confío mucho y me dice que la primera vez que escuchó todo esto de que WWE estaba siendo comprada por Arabia Saudita fue en Twitter

” ¿Está siendo Twitter y la gente allí objeto de una información falsa? ¡Eso fue lo primero que les he dicho aquí! Esperen a que tuitee un emoji de popó y entonces sabrán que todo fue una mentira. Creo que las ‘confirmaciones’ del acuerdo entre WWE y Arabia Saudita se basan más en los ecos de Twitter que en información constante y nueva. De cualquier forma, estoy seguro de que WWE necesita decir algo tarde o temprano.

“¿Cómo es posible que una empresa que cotiza en la bolsa haya supuestamente logrado un acuerdo tan rápido para ser vendida? Algo no me cuadra. Simplemente, no tiene sentido para mí. Si me preguntan si esta noticia es cierta, diré: 3 sobre 10 de veracidad. Mi mente está muy mal después de todo estoy.

“Voy a ser un inútil después de que se defina toda esta noticia. Mojo Rawley me escribió un mensaje y me dijo: ‘Mie***, ¡tal vez ahora sí me vayan a recontratar!’ Hay un reporte por ahí de que Triple H ha sido trasladado a Vicepresidente de Eventos Internacionales en Vivo. Yo no he escuchado nada de eso. En lo absoluto.

“Y tampoco creo que Triple H deje el negocio de la lucha libre si WWE lo deja ir. Absolutamente no. Y, de ninguna manera, iría a Impact Wrestling… Si él comienza lo suyo, estará mejor. Creo que, al final, todo esto podría arruianr el que Jay White y otros agentes libres lleguen a WWE. No por Arabia Saudita en sí, sino porque Vince McMahon ha vuelto a tener el control. Y Sami Zayn, si se confirma la venta de WWE a Arabia Saudita… ¡¿Cómo podría quedarse en WWE?!”