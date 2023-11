Pimblett: «Pelea con Ferguson es una situación en la que todos perdemos»

Paddy Pimblett no ve mucho que ganar al vencer a Tony Ferguson en UFC 296. Pimblett (20-3 MMA, 4-0 UFC) se enfrenta a Ferguson (25-9 MMA, 15-7 UFC) el 16 de diciembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Ferguson buscará romper una racha de seis derrotas consecutivas contra Pimblett.

“Esta es una situación en la que todos pierden porque cuando lo derrote, la gente dirá: ‘Tony estaba acabado de todos modos’. Necesitaba retirarse de todos modos. Pero si sucede lo impensable y pierdo, me derrotará un Tony Ferguson acabado”.

“Así que es uno de ellos. Es una situación en la que todos pierden, pero al mismo tiempo, ya lo he dicho antes y lo repetiré: nunca rechazo una pelea. Cualquier pelea que me ofrezcan, la acepto. Y me ofrecieron Tony Ferguson”.

Pero para Pimblett, el ex campeón interino de peso ligero Ferguson es su oponente más destacado hasta la fecha.

«Es una gran pelea. La pelea más grande de mi vida, pelear contra una leyenda absoluta del deporte. Es uno de los cinco mejores pesos ligeros de todos los tiempos. Tuvo una racha de 12 victorias consecutivas. Es un luchador brillante. Él también tiene una gran personalidad, así que no puedo esperar a compartir el octágono con semejante leyenda”.

Pimblett no está dando demasiada importancia a las pérdidas de Ferguson. Aunque la mayoría de los reveses de Ferguson han sido en la meta, Pimblett dijo que todavía mostraba destellos de su mejor yo.

«Es un tipo muy peligroso. Él puede acabar con cualquiera. Incluso en las peleas que perdió en la racha de seis derrotas consecutivas, casi acaba con Justin Gaethje en el segundo asalto, y casi acaba con Michael Chandler en el primer asalto. Derribó a Bobby Green en el primer asalto. Así que no es que en todas estas peleas él esté absolutamente dominado”.

Según BetMGM , Ferguson es un perdedor de +200, lo que significa que una apuesta de $100 en “El Cucuy” generaría una ganancia de 200. Pimblett es un favorito de -250, lo que significa que se necesitaría una apuesta de $250 en “The Baddy” para obtener una ganancia de 100.