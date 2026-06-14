Persephone venció a Julia Hart y clasifica para Survival of the Fittest

En una lucha de clasificación para el Survival of the Fittest que coronará a una nueva Campeona TBS, Persephone logró una sorpresiva victoria sobre Julia Hart.

► Momentos clave

Hart evitó un ataque de Persephone justo al sonar la campana. Luego, le dio una bofetada que enojó a la luchadora del CMLL, y esta respondió con una rodada a espaldas. Tras la pausa comercial, la mexicoestadounidense casi gana con una rodada a espaldas que luego Hart le devolvió en dos ocasiones. Persephone se salvó de una rodada a espaldas y atacó a su rival con patadas voladoras.

Con una buena lanza, Persephone dejó a la rubia tendida en la lona, pero ella, cansada, también aprovechó para tomar aire. Hart decidió salirse del ring. Persephone la cargó, pero con codazos se liberó, solo para luego recibir un tremendo súplex giratorio contra el suelo de la rampa de entrada. Julia Hart iba a atacar escupiéndole la Black Mist (Niebla Negra) en la cara, pero Persephone le dio una tremenda bofetada y le sacó el líquido de la boca. Luego, Persephone atacó con un tremendo powerbomb a Julia Hart y obtuvo una sorpresiva victoria por cuenta de tres.

Una buena lucha femenil, sorpresiva, dinámica. Persephone tiene mejor nivel que Julia Hart, pero la rubia no se quedó atrás y ha demostrado que ha mejorado bastante.