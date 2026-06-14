Athena destroza a Tiara James en camino a la semifinal del torneo Owen Hart

La Campeona ROH, Athena, tuvo una lucha ante Tiara James en AEW Collision. La lucha fue rápida, pues apenas sonó la campana, Athena le dio un derechazo que la dejó tendida en la lona.

► Momentos clave

Luego, la llevó al esquinero, donde le dio un potente codazo. Athena sacó del ring a su rival con patadas voladoras y le cayó encima con un tope suicida. Acto seguido, Athena metió a Tiara James al ring, la golpeó con un derechazo y la hizo rendir con su combinación de Ripcord Flatliner más Koji Clutch. Tiara James no pudo ni lanzar un derechazo.

Una buena lucha, una buena presentación de Athena, quien es Campeona ROH desde hace más de 3 años y medio.

► Athena ataca a Maya World tras la lucha

Tras la lucha, Athena siguió atacando a Tiara James hasta que Maya World, quien quiere destronar a Athena aunque primero quiere vencerla en las semifinales del Torneo Femenil Copa Fundación Owen Hart 2026, llegó para hacerla correr y salvar a James. Pero Athena volvió de la nada, atacó a Maya World, la azotó de cara contra la lona y le dio un potente codazo a la cabeza.