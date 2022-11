Alex Pereira, campeón indiscutible de peso mediano de UFC recién acuñado, ha afirmado que si el ex campeón, Israel Adesanya, realmente quiere compartir el octágono con él en una revancha por el título a continuación, agradecerá la oportunidad de pelear contra él nuevamente, aunque le aconseja que se tome un tiempo libre del deporte.

Encabezando UFC 281 a principios de este mes contra el nigeriano-kiwi, Pereira logró llevarse la corona indiscutible de peso mediano con una victoria sobre Adesanya, deteniendo al campeón defensor en el quinto asalto con una victoria por nocaut técnico .

A raíz de la impresionante victoria, que fue la tercera de Pereira sobre Adesanya en sus respectivas carreras de deportes de combate en medio de un par de triunfos en kickboxing profesional, el dúo dio la bienvenida a una revancha de campeonato inmediata bajo la bandera de UFC.

Al dar la bienvenida a la revancha a continuación, Pereira admitió que Adesanya probablemente obtuvo una oportunidad de reclamar su trono de inmediato, sin embargo, lo instó a pensar bien sobre el escenario potencial.

“No me importa si es él [Israel Adesanya] u otro tipo. Sin embargo, si yo fuera él, diría: ‘No estoy peleando en este momento. Voy a esperar un poco, pensar qué voy a hacer’. Sin embargo, como él lo quiere, quiero decir, solía ser el campeón. Si realmente lo quiere, se ha ganado el derecho porque tiene cinco defensas del título”.

“Tuvimos una buena pelea. Me atrapó en un momento, por lo que cree que puede vencerme. No me importa Pelearé contra él, eso no es problema. Si hay dos chicos. Adesanya y algún otro chico. Elegiría a Adesanya, si soy honesto. No voy a elegir a otro chico solo para no darle la oportunidad a Adesanya. Si realmente lo quiere, entonces él es el siguiente”.