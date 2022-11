Kurt Angle: «Braun Strowman nunca debió ser despedido»

Braun Strowman regresó a la WWE en el episodio del 5 de septiembre de Monday Night Raw, y aunque no fue insertado de inmediato en la escena titular, todavía se le considera un monstruo indestructible. Sin embargo, tiene el potencial para tener otros enfrentamientos de alto perfil, como por ejemplo, el Campeón Intercontinental Gunther, con quien ha estado en conflicto durante las últimas semanas.

► Braun Strowman fue despedido en junio del año pasado

Braun Strowman encajaba perfectamente como un tipo grande que podía moverse rápido y realizar increíbles proezas de fuerza, y eventualmente logró el apoyo de los fanáticos y llegó a la cima tras ganar el Campeonato Universal en WrestleMania 36 contra Goldberg. Sin embargo, su etapa como Campeón no cumplió con las expectativas de los fanáticos, y las cosas empeoraron para él, siendo eventualmente despedido en junio del año pasado, cuando todavía estaba en planos estelares para la marca roja.

Durante un episodio reciente de The Kurt Angle Show, el miembro del Salón de la Fama WWE, Kurt Angle, cree que Braun Strowman nunca debió haber sido despedido de la compañía en el 2021.

“Braun es un activo muy valioso. Nunca debería haber dejado la WWE. Nunca debería haber sucedido. El tipo sabe luchar, sabe hablar, se ve muy bien, es un monstruo de casi 160 kilogramos. No dejas ir a un tipo así. No sé cómo o por qué sucedió eso. Tal vez fue por cuestiones de dinero, no lo sé. Pero Braun Strowman está de vuelta en el lugar correcto. Tiene que estar en la WWE. Ahí es donde merece estar.”