Payton Talbott rechaza las comparaciones con Sean O’Malley

Payton Talbott quiere ser su propio hombre. El sábado pasado, Talbott obtuvo la segunda victoria de su carrera en UFC, terminando con Cameron Saaiman en la cartelera principal de UFC Vegas 89.

Fue una de las mejores actuaciones de la joven carrera de Talbott y solo aumentó las comparaciones entre él y otro famoso alumno de la Serie Contender, el campeón de peso gallo de UFC, Sean O’Malley. Pero Talbott no lo ve.

«Odio esa mierda. La gente simplemente lo hace todo el tiempo. He dicho en un par de entrevistas que no me gusta que me comparen con él porque no creo que luchemos de manera muy similar. Creo que tenemos algunas similitudes. Lo entiendo. Tenemos el cabello, tenemos los dos largos y hacemos bien algunos movimientos. Pero si nos vieras a él y a mí pelear, sería una pelea estilística muy diferente. Yo estaba acelerando el ritmo, intentaba enfrentarme a él y convertirlo en una pelea de perros, y él provocaba reacciones, fintaba y técnicamente intentaba superarme”.

O’Malley ingresó a UFC después de una victoria por nocaut en la primera temporada de Contender Series y hasta ahora es uno de los dos únicos graduados del programa en ganar títulos de UFC (Jamahal Hill es el otro). Y aunque la mayoría de la gente se sentiría halagada de estar en una compañía tan ilustre, Talbott quiere forjar su propio camino.

«Exactamente. Eso es principalmente lo que es. Sean es un tipo genial, así que no me molesta mucho, pero podría ser cualquiera. No quiero que me comparen”.