Sean Strickland insiste en la revancha con Dricus Du Plessis

Sean Strickland continúa expresando su frustración por querer arreglar las cosas con Dricus Du Plessis. Strickland perdió su título de peso mediano ante Du Plessis en una decisión dividida muy disputada en UFC 297, que tuvo lugar en enero en Toronto.

Du Plessis está actualmente vinculado a una defensa del título contra Israel Adesanya, el hombre que Strickland destronó para convertirse en campeón en UFC 293.

Pero Strickland (28-6 MMA, 15-6 UFC) cree que le robaron contra Du Plessis (21-2 MMA, 7-0 UFC) y exige una revancha inmediata. Él teoriza que UFC no querrá darle uno debido a su naturaleza franca y sin filtros. El CEO de UFC, Dana White, también calificó el enfrentamiento recientemente programado entre Khamzat Chimaev y Robert Whittaker como una pelea de contendiente número uno.

You know man I'm not climbing that fucking ladder again….. If that isn't it for me idk boxing…

Sabes, hombre, no volveré a subir esa maldita escalera… Si eso no es todo para mí, no sé el boxeo…

No man it is a fact… Trust me… Canada absolutely hated me and threatened to pull me.

No hombre, es un hecho… Créeme… Canadá me odiaba absolutamente y amenazó con sacarme.

The UFC fans want me and Dricus to settle it. Dricus wants to settle it. We all know I fought in a dirty liberal country who fucked me. Dana knows it. The UFC knows it.

IF IT WAS ANYONE ELSE ON THE ROSTER THE REMATCH WOULD HAPPEN! Do the right thing UFC.

— Sean Strickland (@SStricklandMMA) March 28, 2024