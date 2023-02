Paul Heyman rompió el silencio tras la traición de Sami Zayn

El pasado sábado en Royal Rumble, Roman Reigns volvió a defender con éxito el Campeonato Universal Indisputable WWE ante Kevin Owens, pero lo mejor del evento parte llegaría tras la conclusión de esta lucha cuando el Jefe Tribal decidió continuar con el castigo a quien fuera su rival, utilizando a Sami Zayn para ponerlo a prueba. No obstante, este último tomó la decisión de la clemencia y mediante un silletazo sobre Reigns, el “Uce honorario” decidió ponerle fin a su alianza con The Bloodline, quienes decidieron castigarlo hasta dejarlo inmóvil sobre el ring. Solo Jey Uso se rehusó a este hecho y decidió abandonar el ring antes que sus compañeros.

A pocas horas de SmackDown, seguramente se conocerán las consecuencias de lo ocurrido en el reciente Royal Rumble. Está confirmada la presencia de Roman Reigns, y seguramente el resto de The Bloodline también aparecerá en el programa, incluyendo Paul Heyman.

El consejero especial de Roman Reigns recurrió a su cuenta de Twitter para finalmente romper el silencio con respecto a las acciones del ex Honorary Uce contra Roman Reigns antes de SmackDown de esta noche, explicando el significado del collar de flores que caracterizaba a The Bloodline.

The flowers on the lei represent the members of the Bloodline. When attached to the vine (or the family itself), the flowers stay fresh, vibrant, alive. When removed from the vine … pic.twitter.com/ZgQ73sxGyX

— Paul Heyman (@HeymanHustle) February 3, 2023