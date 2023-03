Paul Heyman ha sido parte instrumental en el reinado actual de Roman Reigns como Campeón Universal Indisputable WWE, aunque no tenga participación directa en el ring. Su papel es importante a la hora de vender las rivalidades y representar al Jefe Tribal cuando corresponda, aunque en los actuales momentos se rumora que el largo periodo de dominio del samoano podría llegar a su final en WrestleMania 39 cuando se enfrente a Cody Rhodes.

► Roman Reigns lleva más de 900 días como Campeón

Roman Reigns ha sido el Campeón Universal durante más de dos años, lo que le valió el merecido apodo de “La cabeza de la mesa”. Ha superado a todo aquel que se le ha parado en frente y ahora está listo para afrontar su próximo desafío contra Cody Rhodes en el evento estelar de WrestleMania. Los rumores apuntan a que The Americnan Nightmare puede ser el hombre que acabe con el reinado de más de 920 días del Jefe Tribal.

Durante una entrevista reciente en Faction 919, el consejero especial de Roman Reigns, Paul Heyman, dejó en claro que duda que el largo reinado de Roman Reigns como máximo campeón termine pronto.

“No. Diablos no. No. No no no no no. ¡No!”

Cody Rhodes y Roman Reigns tuvieron su primer acercamiento el viernes pasado en SmackDown y se espera que en las próximas semanas continúen calentando esta rivalidad de cara a WrestleMania 39, que se llevará a cabo este 1 y 2 de abril en el SoFi Stadium