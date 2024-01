Paul Heyman: «Nadie es más dominante en WWE que Roman Reigns»

Paul Heyman es el mánager, abogado y consejero de Roman Reigns, el actual Campeón Universal Indisputable WWE, que ya se acerca a los mil 300 días como monarca. Y, sin duda alguna, es una pieza muy importante de todo su éxito.

Recientemente, el Hombre Sabio de Reigns, fue entrevistado por Pat McAfee para su video podcast The Pat McAfee Show, y allí, aseguró que Roman Reigns era el mejor, no solo por su reinado de cuatro años, sino por su dominio, asegurando que necesitaba tener hasta su propio Monte Rushmore. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

► Paul Heyman elogia a lo grande a Roman Reigns

«Porque en la era moderna, nadie puede sostener el título durante tanto tiempo. Es imposible. El sistema no está diseñado para que eso suceda. Igual que el sistema no está diseñado a través del draft de las Grandes Ligas de Béisbol, el draft de la NBA, el draft de la NHL, el draft de la NFL, para que ocurra una verdadera dinastía.»

«El juego ya no está diseñado para eso, y tampoco WWE. WWE no quiere un campeón durante cuatro años seguidos. Simplemente no lo quieren; es demasiado dominante… Roman Reigns ha desafiado al sistema y ha mantenido ese nivel de dominio en lo más alto, donde nadie más ni siquiera está en su estratosfera».