¿Bombazo? «Randy Orton y Eladio Carrión vs. Logan Paul y Jake Paul»

Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, Eladio Carrión, artista, reggaetonero y rapero estadounidense, de ascendencia puertorriqueña, y amigo de Bad Bunny, abrió el más reciente show de SmackDown realizado en Miami.

Y tras la algarabía de los fans, presentó a su nuevo amigo, Randy Orton, a quien hace unos días invitó a que formara parte del videoclip de una canción suya que lleva por nombre RKO, como es conocida la versión del Ace Crusher de Orton.

Posteriormente, Eladio fue entrevistado por Kayla Braxton y se mostró feliz de haber estado por primera vez sobre un ring de WWE. Luego, Jimmy Uso y Solo Sikoa, acompañados de Paul Heyman, aparecieron. Carrión fue amable y respetuoso ,por lo que Paul Heyman les aconsejó seguir su camino.

Y tras el show, el equipo digital de WWE, junto con Cathy Kelley, entrevistaron a Carrión y a Orton, y La Víbora y este le dijo a Carrión que ya era su hermano, por lo que le gustaría verlo luchar en un ring de WWE, y que su primera lucha fuera un combate por equipos, en compañía de Orton.

Y luego, Orton tiró el tremendo bombazo: «Tal vez podríamos hacer Randy Orton y Eladio Carrión vs. Logan Paul y Jake Paul en WrestleMania«. Orton aseguró que estaba hablando muy en serio, y Carrión dijo que estaba de acuerdo con luchar en WWE.

Finalmente. Orton se comprometió a instruir en la lucha libre a Carrión y hasta le dijo que no era necesario matarse en el gimnasio, pues podía luchar como él, con una camiseta.

EXCLUSIVE: Eladio Carrión hopes that wasn't the last time he's in a WWE ring as @RandyOrton requests a tag team match with the "RKO" singer.#SmackDown pic.twitter.com/0HLRuYf5Qk

— WWE (@WWE) January 27, 2024