Paul Felder pide pelea de trilogía con Edson Barboza

Se espera que regrese al octágono y se retire por tres años en 2024, el ex contendiente de peso ligero, Paul Felder, está clamando por una pelea de trilogía con el vencedor del evento principal de UFC Vegas 81 de anoche, Edson Barboza, según el analista de escritorio y peso welter. contendiente, Michael Chiesa.

Terminando su histórica carrera en artes marciales mixtas en 2020, el octágono más reciente de Felder se produjo en forma de un choque con poca antelación con el ex campeón indiscutible de peso ligero, Rafael dos Anjos, en las instalaciones de UFC Apex, sufriendo una derrota unilateral por decisión dividida. en su segundo cabeza de cartel consecutivo.

Sin embargo, a principios de este verano, el favorito de Filadelfia, que cumplió 39 años en abril, anunció su regreso al grupo de pruebas de la USADA, con miras a un posible lugar en la próxima cartelera de UFC 300 el próximo año.

«No tengo idea. Hoy rodé con Michael (Chiesa). Sinceramente, explotó en las redes sociales. He vuelto a entrenar, estoy disfrutando de las MMA de nuevo”.

“Para todas las personas que piensan que necesito un reemplazo completo de ambas caderas, tengo malas caderas, no hay ningún secreto al respecto. He tenido problemas de cadera durante años, pero estoy de nuevo en el grupo de pruebas de la USADA. Ahí es exactamente donde estoy ahora, pero eso es todo. Eso es. Lo hice por si acaso, me estoy haciendo viejo y puede que haya algunos viejos por ahí que quieran desempolvarlo en seis meses. Aparte de eso, no tengo idea. Estoy disfrutando del entrenamiento”.

Y tomando en cuenta la acción de UFC Vegas 81 de anoche fuera de la cabina de comentarios, el elemento básico de Roufusport, Felder, según el mencionado Chiesa, expresó su interés en completar su serie de peleas con el antes mencionado Barboza en forma de una tercera pelea. , con ambos hombres sentados a una victoria cada uno.

Felder, que chocó por primera vez en julio de 2015, sufrió su primera derrota profesional contra Barboza, sufriendo una derrota por decisión unánime ante el as de ataque brasileño.

Y en una revancha cuatro años después en UFC 242 en Abu Dhabi, Felder igualó el marcador entre los dos, logrando una cerrada victoria por decisión dividida sobre el nativo de Nova Friburgo.

Remontándose en la victoria de anoche en UFC Vegas 81, Barboza aseguró su segunda victoria consecutiva por primera vez en el límite de peso pluma, logrando una victoria por decisión unánime sobre Sodiq Yusuff en su cuarta pelea estelar bajo la bandera de la promoción.