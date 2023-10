Mcgregor apoya a Adesanya en revancha con Strickland

Conor McGregor ofreció unas palabras de aliento al ex campeón mundial de peso mediano Israel Adesanya. Después de perder el título de las 185 libras por segunda vez en menos de un año en UFC 293 el mes pasado, ‘The Last Stylebender’ reveló durante una entrevista reciente con The Rock (no esa) que pasaría mucho tiempo antes de que lo vea. regresarlo al interior del octágono.

“Voy a tomarme un tiempo para cuidarme. No voy a pelear por mucho tiempo. Definitivamente no me voy a retirar porque me conozco. Si lo hice, estoy bien. No necesito demostrar nada más, pero sé lo que puedo hacer y sé qué puedo cambiar en mi estilo de vida para que mi cuerpo se adapte a donde necesito estar. Voy a curarme. No me verás pelear por mucho tiempo”.

La noticia del largo descanso de Adesanya atrajo la atención de la comunidad de MMA, incluida la megaestrella irlandesa Conor McGregor, quien compartió un consejo sobre cómo entrenar para un delantero como Sean Strickland en lo que parece ser una revancha inevitable. Y, por supuesto, eche un vistazo al campeón de peso pluma Alexander Volkanovski .

«Grandes rondas de sparring con guantes en un ring cerrado y estás venciendo a Sean con una mano detrás de tu espalda, muchacho. Descansa. Y luego regresa y recupera ese cinturón. Y Volk no pudo sostener mi balde de escupitajos.

Por muy loco que parezca, probablemente volveremos a ver a Conor McGregor competir antes que Adesanya, a menos que ‘The Last Stylebender’ decida acortar su año sabático.

Con el anuncio de que una vez más está de regreso en el grupo de pruebas de la USADA, los fanáticos de las peleas ya están contando los días hasta que veamos al ex campeón de dos divisiones hacer su primer camino al octágono en más de dos años. Inicialmente, el cronograma para el regreso de McGregor parecía abril dado el requisito de evaluación previa a la pelea de seis meses de la USADA, pero con la noticia de que la USADA ya no trabajará con UFC el 1 de enero de 2024, es posible que podamos ver al irlandés mucho antes. entonces.