Paul Felder: "McGregor siempre importará

Conor McGregor continúa reinando como la superestrella más grande en las artes marciales mixtas, pero aún está por verse cómo le irá contra los mejores luchadores del mundo cuando finalmente regrese al UFC.

En este momento, es difícil predecir cuándo volverá a competir el ex campeón de dos divisiones de UFC, considerando que aún no está inscrito en el programa antidopaje de la promotora, que requerirá al menos seis meses de pruebas antidopaje antes de que se le permita pelear. Se ha estado recuperando de una fractura en la pierna sufrida en su última aparición en julio de 2021, y aunque constantemente ha estado provocando su regreso a la jaula, todavía no hay una fecha exacta en la que podría volver a pelear.

Paul Felder, peleador retirado de peso ligero de UFC y actual comentarista de UFC, argumenta que no importa cuándo McGregor pelee nuevamente, atraerá a una audiencia masiva, pero incluso si no está convencido, eso sucederá en 2023.

“Creo que siempre importará, siempre y cuando al menos se burle de la idea de un regreso, pero eso es lo que me preocupa. Está tan ocupado. Está filmando Road House y todo ese tipo de cosas. No sé si eso ha terminado o no. Es duro.

“Estás en yates. Tienes mansiones. Tienes todas estas cosas. Tienes negocios en los que estás trabajando. Estás volviendo de una gran lesión. Te sacas del grupo de pruebas de la USADA. Tienes que esperar para volver a entrar. No sé. No sé si lo veremos en 2023. Para ser completamente honesto contigo”.

En los seis años transcurridos desde que derrotó a Eddie Alvarez para convertirse en el primer luchador de UFC en tener dos títulos simultáneamente, McGregor ha tenido solo 1-3, incluidas las derrotas consecutivas ante Dustin Poirier.