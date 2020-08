Paul Ellering iba a regresar a WWE pero coronavirus lo frenó

El veterano Paul Ellering sorprendió a todos cuando, tras 12 años de ausencia, regresaba a WWE como manejador de un nuevo grupo en NXT: los Authors of Pain. Allí estuvo dos años con ellos, hasta cuando fueron llamados al elenco principal, y las cosas no han salido nada bien para Akam y Rezar, lamentablemente, debido a decisiones creativas poco favorables para ellos y a un cúmulo de lesiones en ambos gladiadores.

► Vince McMahon iba a tener que recurrir a Paul Ellering nuevamente

Algo bastante curioso fue el hecho de que, cuando fueron ascendidos al elenco principal, el señor Vince McMahon tomó la decisión de que Paul Ellering no fuera más su manejador, pues consideraba que "parecía muy viejo para salir en televisión". Una idea un poco ridícula que se demostró con el tiempo, y eso que Triple H estaba muy contento con el trabajo de Ellering. Porque de acuerdo a una reciente entrevista realizada por Ellering en Two Man Power Trip of Wrestling Podcast, WWE lo quería de regreso este año junto con AOP:

"La idea era que me trajeran de regreso, pero entonces esta cosa del coronavirus apareció. Y luego, los chicos se lesionaron y han estado fuera por algún tiempo, así que todo se puso en el estante trasero y no sé en dónde está ahora. WWE me preguntó si podría volar a Orlando para hablar acerca de mi regreso. Luego de me reuní con Rezar y Akam, los Autores del Dolor, entonces supe que quería hacerlo porque son dos jóvenes terroríficos. Lo mejor de lo mejor.

"Quería ayudarlos. Tuvimos una buena etapa por dos años. Fue divertido. Realmente disfrutaba estar cerca a toda esta gente joven allí en WWE. Siempre me hacían volar solamente para televisión, y tal vez una fecha extra para hacer entrevistas, así que no tenía que estar en la carretera".

