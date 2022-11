El reinado de Patricky Pitbull como campeón de peso ligero de Bellator duró solo un año y terminó en su primera defensa contra el invicto Usman Nurmagomedov.

Los dos pesos ligeros se enfrentaron en el evento coestelar de Bellator 288: Nemkov vs. Anderson 2, donde Nurmagomedov ganó cómodamente. El peleador inde puntuación de los jueces.victo dominó cada ronda de la pelea por el campeonato de cinco rounds y obtuvo una victoria por decisión unánime cortesía en las tarjetas

Pitbull acudió a Twitter para lamentar su pérdida y mostrar respeto a su oponente invicto. Admitió no mostrar todo su potencial contra Nurmagomedov. El brasileño también prometió recuperar su cinturón el próximo año en el gran premio de peso ligero:

Congratulations Usman, you have great talent.

I was too cautious and wasn't myself in the cage last night. Never got into gear. It won't happen again.

Next year starts the Lightweight Grand Prix and I will claim the title and the prize. Write that down.

— Patricky Freire (@PatrickyPitbull) November 19, 2022