Patricio Pitbull y ‘lo mejor de las MMA en 2022’

El actual campeón del peso pluma de Bellator, Patricio Pitbull Freire, es consciente de la importancia de su próximo combate, que formará parte del espectáculo de Nochevieja Bellator X Rizin.

En octubre se anunció que Bellator y Rizin organizarían un espectáculo de promoción cruzada en el que se enfrentarían luchadores de sus respectivas listas.

Es raro que las promociones de MMA trabajen juntas, especialmente en algo de esta magnitud, y este hecho no pasa desapercibido para la leyenda de Bellator, Patricio «Pitbull» Freire.

Freire se enfrentará al actual campeón de peso pluma Rizin, Kleber Koike Erbst y hablando con LowKickMMA, discutió la importancia del evento.

«Esto es lo más grande que le va a pasar a las MMA este año«, dijo Freire. «Vamos a ver un choque, Bellator vs RIZN, campeón vs campeón, es un gran paso para el deporte. La promoción cruzada es algo que no se ha hecho antes de la forma en que se está haciendo ahora. Me hace sentir muy honrado y emocionado de ser parte de ello.»