Laura Sanko elogia y critica a Paddy Pimblett

La comentarista de UFC Laura Sanko analiza la victoria por decisión de Paddy Pimblett en UFC 282 y su reacción inmediata a las tarjetas de puntuación.

Sanko fue preguntada por Pimblett y su comportamiento tras la victoria mientras estaba como invitada en Submission Radio. Sanko explicó cómo pensaba que debería haber manejado la controvertida victoria.

«Creo que se hizo un flaco favor a sí mismo, no en la forma en que luchó, y él no puede controlar lo que los jueces hacen o no hacen», dijo. «Pero tiene un carácter y no debería decir que no está interpretando un personaje porque realmente es, creo, quien es»

«Pero, ya sabes, te apoyas en ciertos aspectos de tu personalidad y Paddy ha hecho un gran trabajo siendo temerario, seguro de sí mismo y parecido a Connor. Pero, al mismo tiempo, también tiene un gran componente de salud mental y de querer ayudar a la gente y devolver algo a la comunidad, y tener esas cosas al mismo tiempo, creo que es una fórmula ganadora».

Pimblett había acabado con cada uno de sus oponentes de la UFC antes de llegar a Gordon. Con la polémica suscitada, será interesante ver cómo se mueve Pimblett en el futuro. La semana de la pelea de UFC 282 fue la primera animosidad real que ha visto por parte de los aficionados. Puede que Paddy Pimblett se convierta en un villano.