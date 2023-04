Para Cody Rhodes, WWE no ha cambiado

Cody Rhodes hizo su regreso triunfal a la WWE el año pasado durante WrestleMania 38, y a partir de allí tuvo una gran rivalidad con Seth Rollins, aunque tuvo varios meses de para por una lesión. Cuando regresó en Royal Rumble, se posicionó como retador número uno al Campeonato Universal Indisputable WWE y parecía que estaba encaminado hasta la cima, aunque en WrestleMania 39 vio un alto a los planes tras perder contra Roman Reigns.

► Cody Rhodes analiza cuánto ha cambiado WWE

Si bien Cody Rhodes se fue de la WWE durante seis años y la compañía experimentó algunos cambios durante ese tiempo, ninguno ha sido de tanto impacto como el hecho de que Triple H se convirtiera en el jefe creativo de WWE después del retiro temporal de Vince McMahon el año pasado.

Durante una entrevista reciente con Los Angeles Times, Cody Rhodes afirmó que realmente no ha visto ningún cambio en absoluto, en comparación con su etapa anterior en la compañía.

“No para mí, personalmente. Debido a quién regresé, lo tengo entendido. The American Nightmare, el nombre suena salvaje y ridículo, pero no es tanto performativo como sé quién soy. Ha habido una confianza depositada en mí por parte de WWE. Ese puede ser el mayor honor en todo esto. Para mí, no me he dado cuenta. Me río cuando veo, tengo amigos en los medios, ‘Tal y tal, esto está cambiando, esta venta podría suceder, esto podría suceder’. Estar en el terreno y verlo, simplemente tenemos grandes espectáculos y los fanáticos parecen muy feliz y hemos estado en este camino a WrestleMania y ha sido muy consistente. Nada, personalmente, ha cambiado para mí o lo ha hecho difícil en términos de… tal vez lo sea, y simplemente no lo veo. Pude comenzar como lo hice al regresar a WrestleMania, especialmente Raw después de WrestleMania, y siento que se dirigía hacia un lugar y ese es el evento principal de este WrestleMania”.

Aunque las palabras de Cody Rhodes pueden resultar extrañas para los fanáticos, Cody Rhodes cree que no hay tantos temas de fondo como para considerarlo un cambio significativo, aunque la percepción de muchos sea exactamente lo contrario. En todo caso, ahora estará enfocado en afrontar su nueva rivalidad contra Brock Lesnar, quien lo atacara brutalmente en el reciente Monday Night Raw.