Paige VanZant es probablemente una de las atletas profesionales más hermosas en la actualidad. Esto claro en opinión de quien escribe estas líneas, pues la belleza es algo subjetivo. Habrá quienes consideren lo contrario. Y eso está completamente bien. Lo que no lo está es intentar avergonzar a alguien por su físico. De esto mismo se defendía recientemente Gigi Dolin, la Superestrella de WWE, y ahora lo hace la ex peleadora de la UFC que ahora boxea sin guantes en BKFC en espera de continuar, o no, su aventura en AEW.

Life is too short for bad vibes 🦋 pic.twitter.com/kUPe5ZISw7 — Paige VanZant (@paigevanzant) May 1, 2023

> Paige VanZant se defiende

“Queridos haters, ¡¡la cagué‼️ He sido muy buena dando lo mejor de mí misma. Asegurarme de que el mundo vea el lado ‘más bonito’ de mí. Donde me quedé corao es que nunca mostré mi verdadero yo. Hasta ahora. La verdad es que si he subido mucho de peso…. probablemente más de 20 libras, pero también gané fuerza, poder, músculo y toneladas de felicidad.

“Veo todos los comentarios en mi canal de YouTube sobre cómo me veo embarazada, obesa, gorda como la mi*rda y que no podré pasar por una puerta pronto. Pero una cosa que siempre he recordado. La gente feliz no odia y los que odian no son felices. Así que todos los que odian sigan comentando, solo están haciendo crecer mi plataforma.

“Y prometo a partir de este día mostrar mi verdadero yo, para siempre. Mi yo gorda, mi yo rota, mi yo flaca y la versión más feliz de mí que he sido. Las redes sociales nunca serán reales, pero intentaré ser mejor. De todos modos, echa un vistazo a mi canal de YouTube. Porque me condenarán si no sigo beneficiándome de LOS MEJORES HATERS DEL MUNDO”.

Don’t block your blessings pic.twitter.com/7ITPj0NJrq — Paige VanZant (@paigevanzant) April 27, 2023

¿Qué opinas de Paige VanZant?