OZ Academy: “Restricted 18 in Osaka”

“Restricted 18 in Osaka” fue el evento que la empresa femenina OZ Academy presentó en el Osaka 176BOX.

► “Restricted 18 in Osaka”

Siguió en desarrollo el torneo de eliminación para buscar retadora de AKINO por el Campeonato de Peso Abierto OZ Academy. En esta ocasión se efectuaron los duelos de la segunda ronda.

Riko Kaiju se hizo cargo de Kohaku luego de una confrontación de once minutos.

Kakeru Sekiguchi e Itsuki Aoki fueron las segundas en enfrentarse. Fue una batalla muy nivelada, ya que transcurrieron los quince minutos pactados pero no hubo definición. Se decretó que reanudaran las acciones, por tres minutos más, pero el empate persistió. Las luchadoras volvieron a reanudar la batalla, hasta que Aoki capturó a Sekiguchi y la rindió con un contundente Japanese Ocean Backdrop Hold.

En una triple amenaza, Ram Kaichow de 666 doblegó a Maika Ozaki y Saori Anou.

En el duelo principal, Beast Friend (Hiroyo Matsumoto y Kaori Yoneyama) dominaron a Ozaki-gun (Maya Yukihi y Mayumi Ozaki)

Los resultados completos son:

OZ Academy “RESTRICTED 18 @ OSAKA”, 19.02.2023

Osaka 176BOX

Asistencia: 328 Espectadores

1. OZ Academy Openweight Title Tournament – Round 2: Riko Kaiju venció a Kohaku (11:21) con un Crab Hold Cutback.

2. OZ Academy Openweight Title Tournament – Round 2: Kakeru Sekiguchi vs. Itsuki Aoki – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (15:00).

2a. OZ Academy Openweight Title Tournament – Round 2: Kakeru Sekiguchi vs. Itsuki Aoki – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (3:00).

2b. OZ Academy Openweight Title Tournament – Round 2: Itsuki Aoki derrotó a Kakeru Sekiguchi (1:14) con un Japanese Ocean Backdrop Hold.

3. 3 Way Match: Ram Kaichow venció a Maika Ozaki y Saori Anou (11:19) con un Onryo Clutch sobre Anou.

4. Yuu, Momoka Hanazono y Rina Yamashita derrotaron a AKINO, Sonoko Kato y Ryo Mizunami (22:18) con un Last Ride de Yuu sobre Kato