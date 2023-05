Otra más para Mustafa Ali: “Sin miedo a Gunther”

Siempre recordamos la lesión que sufrió en 2019 para intentar explicar por qué Mustafa Ali no ha terminado de triunfar hasta ahora. Entonces, era él y no Kofi Kingston quien iba a recibir el empuje de entrar a la Cámara de la Eliminación para dar una gran actuación que podría haberlo llevado a ganar el Campeonato WWE como hizo su compañero. Nunca sabremos si hubiera tenido el mismo recorrido pues hubiera dependido de diversos factores pero realmente el que fuera The Heart Of 205 Live no alcanza a consolidarse en lo más alto de la compañía.

> Mustafa Ali buscará destronar a Gunther

Pero ello no se debe a que no reciba oportunidadd pues en estos tres años nes ha dejado de hacerlo, empezando por la facción Retribution, y acabando, de momento, con que luchará por el Campeonato Intercontinental de Gunther en Night of Champions. Mustafa Ali tiene otra más en sus manos y veremos si esta es la vencida. Lo más probable es que no, que solo sea una defensa de transición para el Ring General, pero hasta el 27 de mayo no lo confirmaremos. Y por ahora el nuevo retador está verdaderamente emocionado por esta lucha:

“¿Lo viste? Por supuesto que lo viste. Todo el mundo lo hizo. ¿Viste lo que hice esta noche en ese ring? ¿Viste lo mismo que yo? Fue histórico. Eliminé a un rival tras otro, a los tipos más grandes los lancé por encima de la tercera cuerda, y ahora soy quien va a luchar por el Campeonato Intercontinental contra Gunther, guau.

“¿Dices que estoy preocupado? Está bien, lo entiendo, un campeón dominante, el reinado del terror, como sea que quieras llamarlo… Así es como lo veo. Gunther golpea fuerte pero yo voy a estar en lo alto del cartel. No te preocupes por mí, lo único que tienes que hacer es llamarme nuevo Campeón Intercontinental“.