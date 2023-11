Otis compara a Alpha Academy con Heavy Machinery

Otis se ha asentado en WWE con Chad Gable en Alpha Academy pero se dio a conocer con Tucker en Heavy Machinery. Y entre medias en solitario también le fue bien; no olvidemos que alcanzó un gran punto de popularidad y que fue Mr. Money in the Bank. De la misma manera, con el exatleta olímpico fue Campeón de Parejas Raw. Mientras que con su antiguo compañero de equipo anduvo cerca del Campeonato de Parejas NXT y del Campeonato de Parejas SmackDown. En resumen, de una manera u otra, The Bulldozer siempre ha sabido encontrar sus momentos.

► Chad Gable y Tucker

Y recientemente, en SportsKeeda, estuvo comparando a Chad Gable con Tucker y consigo mismo. Ambos luchadores nada tienen en común y claramente le han aportado cosas distintas. No hablaríamos de uno mejor que otro, porque Otis no lo hace, aunque claramente Gable está por encima del exWWE en todos los sentidos. Por cierto, Tucker, cuyo nombre real es Levi Cooper, fue visto por última vez luchando en junio en DEFY. Fuera de la lucha libre -no se sabe nada sobre su futuro en la industria- también es coach motivacional y entrenador de wrestling.

«Definitivamente estamos ante dos personalidades diferentes. Tucky es un tipo diferente, al igual que Chad Gable. Él es más serio, más disciplinado. La rutina está en punto. Yo soy lo contrario, tratando de organizar mi propio horario, y él se asegura de que todo esté en orden. Básicamente, también es un agente de viajes; me informa dónde nos alojamos, quién conduce, se asegura de que tengamos nuestra minivan para nuestros largos trayectos. Le encanta su café. Creo que toma como 14 tazas al día. Es un loco, ese Chad Gable.»

En estos momentos, Alpha Academy están buscando su próxima gran historia mientras colaboran con Maxxine Dupri y Akira Tozawa. Vienen de perder ante The Creed Brothers, así que veremos qué sucede en las próximas semanas con ellos y de qué manera siguen siendo una fuerza en WWE.