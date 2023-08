Will Ospreay: «Espero haber superado a SummerSlam»

Will Ospreay reinvidica a NJPW después de compartir noche con WWE, UFC y la velada de Jake Paul y Nate Díaz. En un nuevo episodio del G1 Climax 33, The Aerial Assassin venció a El Phantasmo, así como también unió fuerzas a HENARE para vencer al mismo luchador junto a Togi Makabe.

In a night that featured:

– Diaz Vs Paul

– UFC

– Summerslam

G1 B Block finals was never going to match the level of star power that they had.

But if you did tune into tonight’s match. I hope in terms of quality we topped the above with the best pro wrestling on the planet.

— Will Ospreay • ウィル・オスプレイ (@WillOspreay) August 6, 2023