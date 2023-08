Nick Gage amenaza a Jeff Hardy: «Cortador de pizza»

«Es una batalla constante para mí volver a elevarme y regresar al programa Dynamite. Con suerte, eventualmente lo conseguiré. […] Naturalmente, el objetivo final tanto para mí como para Matt es obtener los Campeonatos Mundiales en Parejas de AEW. […] Estamos aprovechando los momentos en Rampage para, con esperanzas, eventualmente crear momentos épicos en Dynamite«. Mientras lucha por ascender en AEW, Jeff Hardy hizo recientemente su debut en Game Changer Wrestling.

Nick Gage welcomes Jeff Hardy to Detroit! pic.twitter.com/zaJFEFiF88 — Hardcam Frio📸 (@hardcamfrio) August 5, 2023

► Nick Gage amenaza a Jeff Hardy

Durante el evento GCW My Name del pasado viernes 4 de agosto, The Charismatic Enigma hizo su entrada al cuadrilátero para mostrar su respeto a Nick Gage, uno de los luchadores más reconocidos y exitosos de la violenta compañía de lucha libre. Entonces, no se anunció nada para ellos, aunque ese momento abría la puerta a un futuro combate, el cual The King Of Ultraviolence propone en una reciente entrevista en MuscleManMalcolm cuando le preguntan por ese momento compartido.

«Un sueño hecho realidad. Otro hombre que abrió el camino para mucha gente en este negocio, especialmente en esta disciplina que la gente está aplicando ahora, la joven generación, aunque para mí son jóvenes. En sus inicios, allanó el camino para muchos chicos que están destacando en este momento. Fue un honor estar en el ring con él. Es un tipo súper genial. Amistoso detrás del escenario, todos se llevaban bien con él. Siempre nos encanta tener a personas como Jeff Hardy en GCW.»

«Lucharía con Jeff Hardy en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier situación. Lucharía con cualquiera. Por supuesto, ganaría. Le aplicaría el cortador de pizza en la frente y siento que podría estar llorando un poco, y luego lo golpearía con el powerbomb de doble piledriver. Lo agotaría y lo derrotaría».

Veremos qué más novedades tenemos próximamente sobre este posible Jeff Hardy versus Nick Gage en GCW.