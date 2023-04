One Ring Circus presenta AleSlam V

La empresa de lucha libre independiente One Ring Circus, presenta en el día de hoy el evento Aleslam 5, desde el The AleSmith Brewing Company en San Diego, California.

Sinopsis del evento

La última vez en One Ring Circus bajo la carpa de AleSmith Brewing Company, The Mighty Tortuga sorprendió no a uno sino a dos hombres a la vez en la primera lucha por el título de Triple Amenaza para retener su Campeonato ORC. También su oponente, The MegaStar Tommy Wilson, obtuvo una revancha después de robar una victoria sobre Motros Jungle.

El evento contara con el regreso de la leyenda del sur de California SoCal Crazy, quien reaparece después de casi 2 años fuera para enfrentarse a Ruben Iglesias.

Además 2 grandes combates de parejas cuando The DareDevils se enfrenten a Los Commandos y para el segundo, Wrestling Matt Collins se unirá al hombre que lo eliminó para ganar el contendiente # 1. Battle Royal en febrero, Eddie Islas, para enfrentarse al equipo de The Urban Juggernaut Sean Black y The Maverick Chris Disney.

The Irish Juggernaut Mikey O’Shea ira en mano con la fuerza imparable Mathias y Aiden Way vs Sad Boy