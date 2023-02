Omos recuerda cómo fue reclutado por la WWE

Omos está siendo construido como un monstruo en la WWE, a fuego lento pero con con constancia. Ahora, en espera de ver cómo sigue su historia, miramos al pasado, por ejemplo, a cómo fue reclutado. El luchador estuvo hablando de ello recientemente en Fightful.

> Cuando WWE reclutó a Omos

“Todo sucedió cuando estaba en la universidad en la Universidad del Sur de Florida. Casi había terminado y uno de los niños del equipo de fútbol me invitó a desayunar. Como estudiante universitario, cuando alguien te invita a desayunar, tú vas. Entonces me dijo que iba a estar con este tipo de la WWE. No me importaba mucho porque estaba muy arraigado en jugar baloncesto y ser profesional en el baloncesto. Así que voy a ese desayuno y ¿quién está realmente sentado allí? Steve Keirn. Recuerdo la primera vez que lo conocí y vi que sus ojos se iluminaban. Cambió su enfoque del niño a mí y dijo que me iría tan bien en este negocio. En ese momento, estaba jugando al baloncesto. No me importaba.

“Entonces recuerdo que en 2014 intenté hacer una prueba. Estaba en Baltimore, tratando de ir a Morgan State y luego eso fracasó debido a las reglas y regulaciones de la NCAA, no pude ir a esa prueba. Lo puse en espera, traté de ir al extranjero. Se suponía que debía ir a China, pero no pude hacerlo debido a problemas de inmigración. Estaba atrapado aquí. La NBA no pudo hacer nada, y luego mi amigo dijo: ‘Oye, comunícate con la WWE nuevamente’. Lo cual hice. Esto fue cuando Canyon Ceman todavía era Jefe de Relaciones con el Talento. Me acerqué a él y arreglé todo en una semana. Gracias a él, estaba en la PC haciendo una prueba“.

El gigante también rememora cuando viajó a Nigeria en noviembre de 2022:

“Fue increíble. No había estado en casa en 14 años y volviendo a casa, con la WWE después de todo lo que he logrado en mi corto tiempo en la compañía, y poder ver a mi familia, todos vinieron a verme. Fue un Fue un momento extremadamente feliz para ver a mi familia y que me vieran en persona. No me di cuenta hasta que regresé y vi las fotos. Fue entonces cuando todas las emociones se apoderaron de mí. Fue un viaje increíble”.

Y comparte su opinión sobre el programa NIL de reclutamiento de la compañía:

“Para ser honesto, no creo que esos niños entiendan la oportunidad que se les ha presentado. Para mí, porque he pasado por todo el proceso universitario, jugando baloncesto universitario, teniendo que cumplir con las reglas de la NCAA y lo que puedes y no puedes hacer, lo que me impidió hacer una prueba en la WWE en 2014. Entonces, ver que esos niños tienen una oportunidad y una línea directa con la WWE es increíble para ellos. Aveces piensas que vas a ser profesional en fútbol, ​​fútbol americano y, a veces, eso fracasa. Esta es una opción extremadamente viable que muchos niños no saben que tienen. Yo no sabía que la tenía entonces. Estoy feliz de que tengan esa oportunidad, y este acceso y comunicación con WWE de ida y vuelta“.

¿Te gusta lo que ha hecho hasta ahora Omos en la WWE?