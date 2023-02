Toda la familia de The Rock quiere que vuelva a WWE

Probablemente, nadie duda de que un día The Rock va a volver a la WWE. Sobre lo que existen más interrogantes es si luchará o no. Pero realizar una aparición, con toda seguridad hará muchas más antes de que todo esté dicho y hecho. Pero en lo relativo a que tenga un combate o no, este año se está hablando mucho hacia WrestleMania 39. Lamentablemente, parece que podemos confirmar que no lo hará pues Roman Reigns estará enfrentando a Cody Rhodes y no se ha mencionado a otro posible oponente para La Roca.

> La familia de The Rock lo quiere en WWE

Dicho esto, ahora conocemos cómo se siente su familia con respecto a su retorno a la compañía: todos quieren que vuelva, incluso su madre. Así lo da a conocer su prima Tamina en una reciente entrevista con Insider.

“Todos nosotros, incluida su madre, queremos que regrese. Siento que todos quieren que regrese. Es para lo que fuiste hecho y para lo que naciste. La lucha libre es un amor. Dwayne es un gran mentor, ya sabes, porque cuando comencé, fue gracias a él. Es un gran ejemplo. La forma en que es en las entrevistas, así es realmente él, es realmente esa persona divertida. Es ese hombre amoroso, ese esposo, y él es ese padre. Como, sus hijas están locas por su padre. Lo ves como un personaje, lo ves como una superestrella en la WWE. Son todas estas cosas diferentes, pero él es un empresario. Probablemente podría convertirse en el próximo presidente y estoy orgullosa de él. Nunca puedes devolverle el favor a nadie por mostrarte ese tipo de amor”.

¿Crees que The Rock volverá a luchar en la WWE?