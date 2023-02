O'Malley y acusaciones a Islam: Nada va a suceder

Sean O’Malley ha opinado sobre las recientes acusaciones de Dan Hooker y otros de que Islam Makhachev hizo trampas antes de UFC 284.

Durante un reciente episodio del podcast BROMALLEY, O’Malley dio su opinión sobre las acusaciones de Hooker contra Makhachev.



“Es tan estúpido que sea ilegal, pero no está permitido rehidratarse de esa manera“, dijo O’Malley. “Si yo fuera Dan Hooker, no me lo inventaría. Esa IV podría muy bien haberle ayudado a no ser acabado. Eso muy bien podría haberle dado un impulso extra, seguro.

“Siento que nada va a suceder a menos que tengan pruebas de que lo hizo. Si hay una foto, un vídeo… tienes que tener pruebas físicas para eso, supongo”.

O’Malley, a pesar de su corpulencia para la división de las 135 libras, nunca ha tenido problemas con el peso. Recientemente derrotó al ex campeón Petr Yan en el UFC 280 y podría obtener una oportunidad por el título en su próximo combate.

Makhachev y Volkanovski podrían enfrentarse por segunda vez a finales de este año. Ambos equipos parecen interesados en volver a enfrentarse, aunque los planes no han sido anunciados por la UFC.

Por primera vez en su carrera, la integridad de Makhachev ha quedado en entredicho. Sin embargo, O’Malley cree que las intravenosas deberían permitirse a los luchadores a pesar de la política que las prohíbe.