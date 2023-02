Islam justifica dominio de Volk en el quinto asalto

Hay una buena razón por la que vimos a Islam Makhachev siendo dominado desde arriba por Alexander Volkanovski al final de su enfrentamiento en UFC 284.

Antes del combate, el entrenador de jiu-jitsu de Volkanovski había hecho noticia cuando dijo que el juego de sumisión de Makhachev no era todo lo que podría ser gracias a sus antecedentes de Sambo. Y después de ser dominado en la lona por el australiano durante gran parte del quinto asalto, algunos pueden pensar que su lucha tampoco es todo lo que podría ser.

Pero, por supuesto, Makhachev afirma que tenía una muy buena razón para quedarse de hecho con la espalda en la lona en el último asalto, que reveló en la rueda de prensa posterior al combate de UFC 284.

“Sinceramente, en el último asalto, me propinó un buen puñetazo y… no sé, me fui al suelo”, dijo Islam. “En mi mente, creo que gané cuatro, tres asaltos y no quiero cometer ningún error, por eso me quedé un poco ahí“.

Islam se ha convertido en un aspirante para ser el rey de la libra por libra tras romper la fenomenal racha de 22 victorias consecutivas de Volkanovski. El australiano, por supuesto, sigue siendo el campeón del peso pluma y tiene pendiente una pelea de unificación de título con Yair Rodríguez, que se hizo con el título interino en UFC 284.