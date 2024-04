O’Malley sobre retraso de pelea titular: «No voy a pelear fuera del pais»

El campeón de peso gallo de UFC, Sean O’Malley, está esperando el PPV adecuado para pelear contra Merab Dvalishvili .

O’Malley (18-1 MMA, 10-1 UFC), quien logró su primera defensa del título al derrotar a Marlon Vera en el evento principal de UFC 299 en marzo, ya está listo para saltar a otro campo de entrenamiento.

Pero como algunos de los próximos PPV ya están reservados, O’Malley está buscando la oportunidad adecuada, siempre y cuando sea en los EE. UU.

“Estoy intentando reservarlo. Estoy tratando de reservarlo lo antes posible. El único problema es que algunos de los próximos PPV no serán en el país, y no voy a pelear fuera del país – no necesariamente porque no quiera hacerlo. No quiero, pero tienen otras personas que toman otros lugares. Pero estoy listo para partir. Tengo muchas ganas de programar una pelea lo antes posible”.

O’Malley está emocionado por el desafío de poner fin a la carrera de Dvalishvili. Dvalishvili (17-4 MMA, 10-2 UFC) ha usado su lucha libre para dominar a sus oponentes, más recientemente Henry Cejudo en UFC 298 , y O’Malley planea traerle la pelea.

«Dios, sólo quiero golpearlo con esa rodilla: Boom, derribarlo. Después de su pelea con Henry (Cejudo), él dijo: ‘Hombre, me estaba divirtiendo mucho allí, ni siquiera tenía ganas de pelear’. Necesito hacerle sentir: ‘Está bien, no es tan divertido’. Me están golpeando a distancia y realmente no puedo acercarme. Esto no es divertido.’

“La pelea con Henry fue divertida porque Henry, quiero decir, lo golpeó una vez, pero solo pudo agarrarlo, derribarlo, agarrarlo, derribarlo y golpearlo. Necesito que no sea divertido, que no sea agradable estar ahí”.