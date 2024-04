Curtis Blaydes: «Pelea con Tom Aspinall en UFC 304 tiene sentido»

Curtis Blaydes aprendió hace mucho tiempo que el hecho de que una pelea deba ocurrir en UFC no significa que sucederá.

Luego de un nocaut contra el principal prospecto Jailton Almeida en marzo, el perenne contendiente de peso completo inmediatamente comenzó a pedir una revancha con el actual campeón interino Tom Aspinall. Su primer encuentro terminó de una manera poco espectacular después de que Aspinall se rompiera la rodilla a solo 15 segundos del primer asalto.

Aunque el historial de Blaydes lo dice como una victoria, Blaydes en realidad no lo cuenta en su currículum, pero eso también deja algunos asuntos pendientes con Aspinall, ya que nunca tuvieron la oportunidad de pelear. Con UFC 304 ahora programado en Manchester para el 27 de julio, la revancha de Blaydes contra Aspinall en el evento principal parece la opción más fácil disponible para los programadores de UFC. Pero el ex luchador campeón nacional universitario de la NCAA sabe que no debe empezar a celebrar todavía.

«Aprendí hace un tiempo que no me hago ilusiones. No lo predigo. Espero. Sería bueno. ¿Creo que hay un camino? ¿Creo que tiene sentido? Sí. Pero eso no significa que vaya a suceder. Todo lo que puedo hacer es estar preparado. Estaré listo.»

Blaydes se encontró en una situación similar en el pasado.

Ha construido un par de impresionantes rachas de victorias durante su carrera en UFC que fácilmente podrían haberlo llevado a peleas por el título, pero aún así nunca ha competido por el oro. Una gran cantidad de tiempo durante el mandato de Blaydes en UFC se ha consumido con la imagen del título de la división estancada, como Francis Ngannou y Jon Jones, ambos fuera debido a lesiones y revanchas consecutivas que involucran a Stipe Miocic. y Daniel Cormier manteniendo el cinturón ocupado.

En este momento, Jones se está recuperando de un desgarro en el músculo pectoral, pero una vez que esté listo para pelear nuevamente, se espera que se enfrente a Miocic en algún momento a fines de 2024. Eso deja al campeón interino Aspinall como el extraño, y con Blaydes como la única derrota. En el currículum de Aspinall en UFC, una revancha parece estar en orden.

«Tiene todo el sentido del mundo, pero eso no significa que vaya a suceder. Muchas veces otros enfrentamientos han tenido más sentido. Como mi amigo y yo estábamos hablando cuando [ Dan Henderson ] salió de su retiro y obtuvo una oportunidad por el título [contra Michael Bisping ]. Eso no tiene sentido pero sucede.

“Me sorprendería si UFC golpeara a Brock Lesnar y le dijera: ‘¿Quieres ir a Inglaterra? ¿Quieres ganar mucho dinero? Y él dijo: ‘Sí’. No me sorprendería que trajeran a Brock Lesnar. Me enfadaría, pero no me sorprendería”.

Blaydes ya descartó a Gane como un oponente potencial para él porque afirma que el peso completo francés rechazó dos ofertas anteriores para enfrentarlo en el pasado. En todo caso, Blaydes cree que Gane necesita enfrentarse a un peso pesado que representa una amenaza mayor en el agarre, que ha sido su deficiencia más evidente en sus dos derrotas en UFC.