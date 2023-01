Sean O’Malley espera que 2023 sea el año en que él y Marlon Vera finalmente puedan resolver su enemistad. O’Malley y Vera tienen una sórdida historia juntos, pero por el momento, eso está en un segundo plano ya que en febrero, Vera se enfrentará a Cory Sandhagen en el evento principal de UFC Vegas 69.

Actualmente en una racha de cuatro victorias consecutivas, una victoria podría poner a “Chito” en la cúspide de una oportunidad por el título, por lo que O’Malley dice que planea asistir al enfrentamiento.

«Estoy emocionado. Me voy a ir. Me sentaré en primera fila y observaré a estos dos guerreros competir... Es una pelea dulce. Está en APEX, pero no estoy peleando, así que no me importa”.

O’Malley y Vera tienen una historia tumultuosa juntos, ya que Vera fue quien le dio a «Suga» su primera derrota de MMA, una pelea que O’Malley descarta por completo, alegando que el resultado fue causado por una lesión, no por Vera.

Desde entonces, ambos hombres han emergido como estrellas en la división de peso gallo, con fanáticos que claman por una revancha, y si “Chito” puede levantar la mano contra Sandhagen, O’Malley cree que la revancha finalmente podría tener lugar este año, con el peso gallo. título en la línea.

Aunque aún no se ha anunciado oficialmente, todas las señales apuntan a que el actual campeón de peso gallo, Aljamain Sterling, defenderá su título contra el ex campeón Henry Cejudo a principios de 2023, con O’Malley probablemente a continuación, pero O’Malley cree que hay un mundo en el que, en cambio, él y Vera termina peleando por el cinturón a continuación.

«¿Qué va a pasar? No quiero pensar demasiado en eso. Cejudo: ‘Marlon Vera es solo un oficial, no lo suficientemente bueno para vencer a Cory Sandhagen’. Sabes qué, eso no es cierto. Solía ​​​​llamar a ‘Chito’ un oficial, pero eso fue antes de que venciera a todos esos buenos muchachos. No pensé que ‘Chito’ iba a ser tan bueno como lo fue, pero lo ha hecho bien. Se ha vuelto muy bueno, y nada más que respeto por él. Espero que le gane a Cory, y Aljo le gane a Henry, Aljo suba a 145, y yo contra ‘Chito’, julio, pelea masiva, por el cinturón.

“O, Aljo le gana a Henry, regresa, duermo a Aljo como lo hizo [ Marlon Moraes ], y luego le doy una paliza a ‘Chito. De cualquier manera, no me importa, siempre y cuando ‘Chito’ haga el trabajo. Me gusta Cory, pero yo contra ‘Chito’ es una pelea masiva. Yo contra Cory cualquiera es una pelea de buen tamaño. La pelea más grande en la división es yo contra cualquiera, pero yo contra ‘Chito’, la gente lo ha estado esperando y se está acercando”.