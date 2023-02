O’Malley espera mejorar habilidades con micrófono

Sean O’Malley espera que sus habilidades con el micrófono sean el próximo gran desarrollo para avanzar en su carrera como peleador.

“Sugar” peleó por última vez cuando derrotó al ex campeón de peso gallo Petr Yan en la cartelera principal de UFC 280 en octubre pasado. La victoria fue fácilmente la más significativa de la carrera de O’Malley, y el peleador de 28 años ahora está firmemente en la conversación por el título de peso gallo mientras la división espera que el campeón Aljamain Sterling reserve su próximo enfrentamiento.

O’Malley recientemente tuvo a los Nelk Boys en su podcast TimboSugarShow, y se le preguntó al peleador de peso gallo si tiene la intención de hablar más en un esfuerzo por emular las habilidades promocionales de un peleador como Conor McGregor. “Sugar” indicó que es algo que ha considerado, pero quiere que ese desarrollo se produzca de forma orgánica.

“Siento que va a suceder. Siento que estoy llegando al punto en el que estaré en las grandes conferencias de prensa. Como he hecho un poco, pero nunca el titular. Siento que llegará. No quiero forzar nada”.

“Petr no hablaba inglés, Raulian Paiva realmente no hablaba inglés… Tuve algunas buenas ideas, y [Yan] fue solo una lección de aprendizaje. Yo solo, porque estaba un poco esperando la pregunta correcta, pero solo necesito agarrar, que me hagan una pregunta, ignorarla, tomar el micrófono y decir algo divertido. Porque iba a decir: casi quiero guardarlo… lo guardaré, es bueno”.

El peleador de 28 años ahora está clasificado como el contendiente de peso gallo número 1 de UFC después de su victoria sobre Yan, pero eso no garantiza necesariamente que obtendrá la próxima oportunidad por el título en su categoría de peso.

Sterling actualmente se está recuperando de una lesión en el bíceps después de defender su título contra el ex campeón TJ Dillashaw en UFC 280. El UFC había apuntado previamente a un enfrentamiento con el regreso de Henry Cejudo en UFC 285 para la próxima defensa del título de Sterling, pero aparentemente la promoción ahora espera que los dos se reunirá en UFC 287 en abril.