El contendiente de peso gallo de UFC Sean O’Malley ha predicho cómo se desarrollará la probable pelea entre el actual campeón Aljamain Sterling y el regreso de Henry Cejudo.

Sterling ha ocupado el trono desde una victoria por descalificación sobre Petr Yan en marzo de 2021 . Si bien la forma del resultado dejó a muchos cuestionando sus credenciales para el título y deslegitimando su reinado, un par de defensas posteriores en 2022 aseguraron el control del campeón sobre el oro.

Después de vencer a Yan en su revancha en abril pasado, “Funk Master” aseguró una victoria récord contra TJ Dillashaw en UFC 280 en octubre . Con el resultado en Abu Dhabi, Sterling extendió su racha de victorias en la división a ocho, marcando la más larga en la historia del peso gallo de UFC.

Ahora, la conversación se ha centrado en quién intentará Sterling y registrar su noveno triunfo consecutivo en las 135 libras frente a él. Según todos los informes, ese hombre será Henry Cejudo.

Inicialmente expresó su deseo de permanecer al margen hasta el verano de 2023, a pesar de los aparentes planes de UFC de contratarlo frente a Cejudo para UFC 284 en febrero. Sin embargo, el neoyorquino de 33 años cambió recientemente su tono, lo que sugiere que es probable que se enfrente a «Triple C» en marzo .

Con eso en mente, parece que Sterling intentará retener con éxito el título por tercera vez en el primer trimestre de 2023. Y un hombre que tendrá un interés personal en el enfrentamiento es el contendiente que probablemente espera al vencedor.

Durante una entrevista reciente en el podcast Believe You Me con Michael Bisping , se le preguntó al peso gallo Sean O’Malley, número 1 del ranking, su opinión sobre lo que parece ser la próxima pelea por el título en su división.

Antes de retirarse en 2020, Cejudo ostentaba los títulos de peso mosca y peso gallo simultáneamente, registrando defensas de ambos cinturones. Pero a pesar de los elogios del ex campeón-campeón, que también incluyen una medalla de oro olímpica en lucha libre , «Sugar» espera que lo sometan por primera vez en su carrera si comparte el octágono con Sterling.

“Para ser honesto, creo que Aljo probablemente somete a Henry. ¿Quién sabe lo duro que ha estado entrenando Henry estos últimos años? Tuvo un bebé. Claramente no estaba en buena forma. Cada vez que lo veías en las peleas, se veía gordo, borracho. Entonces, creo que Aljo probablemente lo ahogue”.

Si bien parece que el regreso de Cejudo será el siguiente en la fila, O’Malley también reclamó con fuerza el puesto la última vez. En la misma tarjeta que la segunda defensa del título de Sterling, «Sugar» superó por poco a Yan en una memorable aventura de tres asaltos .