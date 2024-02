O’Malley cree que Vera ha alcanzado su punto máximo en su carrera

Muchos han elogiado el crecimiento de Marlon “Chito” Vera en el camino hacia su primera oportunidad por el título en UFC 299. El campeón de peso gallo de UFC, Sean O’Malley , no es una de esas personas.

“Para ser honesto, en realidad no. Un poco. Está en su punto máximo”.

O’Malley y Vera chocarán el 9 de marzo en el Kaseya Center en Miami como el evento principal de UFC 299. Los dos rivales se enfrentaron previamente en UFC 252, con Vera ganando por nocaut técnico en el primer asalto. Cuatro años después, el resultado sigue siendo la única derrota en el récord profesional de MMA de O’Malley.

O’Malley, de 29 años, se ha recuperado de ese único revés de manera magistral. El popular estadounidense está invicto en sus seis peleas desde que se enfrentó a Vera, culminando con un sorprendente nocaut en el segundo asalto sobre Aljamain Sterling para capturar el título de peso gallo de UFC en agosto.

Vera, de 31 años, ha recorrido un camino más difícil, acumulando una racha de 5-2 con grandes victorias sobre Frankie Edgar y Dominick Cruz, pero derrotas unilaterales ante José Aldo y Cory Sandhagen . Vera se recuperó de su pobre desempeño en Sandhagen con una cerrada decisión sobre Pedro Munhoz en su pelea más reciente. Esa victoria finalmente catapultó a Vera a su revancha contra O’Malley; sin embargo, su historia con el campeón jugó un papel principal en el emparejamiento.

“Para ser honesto al 100 por ciento, todavía no he visto completamente la pelea de Pedro. Vi dos minutos, casi dos minutos, y me di cuenta de que estaba como: ‘Voy a noquear a este tipo’. Eso es todo lo que necesitaba ver. Tim [Welch] es quien mira la mayor parte y me muestra pequeños clips y pequeñas cosas aquí y allá, pero en su mayor parte, sí, solo vi dos minutos de eso, me di cuenta de que lo iba a noquear y Éso es Todo lo que Necesito Saber.»

«Soy mejor que este tipo. Voy a salir y hacer lo que estaba a punto de hacerle [en nuestra primera pelea] y apagarle las luces. Es bueno, es duro, es muy duradero, pero eso no hace el trabajo contra mí. No puedes simplemente ser duro, no puedes simplemente ser duradero. Creo que soy más hábil, más rápido, más preciso, y voy a salir y me siento seguro al estar frente a él”.

Un posible obstáculo que enfrentó O’Malley antes de su primera defensa del título fue el estatus de su entrenador en jefe de toda la vida, Tim Welch , quien sufrió un devastador desgarro en el tendón de Aquiles en noviembre mientras jugaba baloncesto. Welch es el principal titular de la almohadilla de O’Malley, además de las muchas otras responsabilidades que lleva dentro de la asociación, sin embargo, O’Malley dice que el campamento para la revancha con Vera ha ido sobre ruedas. Según el campeón, Welch no se ha visto frenado en absoluto.