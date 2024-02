Albazi critica a Royval y Moreno después de UFC Ciudad de México

Amir Albazi no está impresionado.Originalmente se esperaba que el contendiente de peso mosca de 30 años se enfrentara al ex campeón de UFC Brandon Moreno en el evento principal de UFC Ciudad de México.

Fue un gran lugar para Albazi, quien podría haber conseguido un boleto para su primera oportunidad por el título de UFC contra el actual campeón Alexandre Pantoja con una victoria. Sin embargo, no estaba destinado a ser así: Albazi finalmente se retiró debido a una lesión en el cuello, lo que llevó a Brandon Royval a dar un paso al frente con poca antelación y encabezar frente a Moreno.

Y Royval aprovechó esa oportunidad, volviendo a la contienda por el título con una victoria por decisión dividida sobre Moreno después de una guerra de ida y vuelta. Albazi, sin embargo, no quedó nada impresionado.

They both looked horrible. I see you guys soon

— The Prince (@AmirAlbazi) February 25, 2024