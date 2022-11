O’Malley «Cejudo se disparó en el pie al retirarse»

Sean O’Malley piensa que la decisión de Henry Cejudo de retirarse fracasó. Cejudo colgó los guantes en mayo de 2020 luego de retener su título de peso gallo de UFC contra Dominick Cruz. Sin embargo, decidió salir de su retiro dos años después y O’Malley lo ve como una estrategia de negociación que fracasó.

Ahora, el ex doble campeón Cejudo busca recuperar el título de las 135 libras que nunca perdió. Sugirió una pelea por el título interino con O’Malley, pero O’Malley cree que pelear contra Marlon Vera sería una opción más lucrativa.

«Yo contra ‘Chito’ es mucho más grande que yo contra Henry. Es raro, siendo todos los elogios que tiene: no es un empate, y esa es la razón por la que se fue. No le pagaban lo que ‘se merecía’, así que pensó que tal vez se iría y que UFC lo querría de regreso, y no lo hicieron, así que ahora se disparó en el pie».

“Yo contra ‘Chito’ es una pelea más grande. Yo contra Cory Sandhagen es una pelea más grande. Yo contra esta taza de café probablemente sería una pelea un poco más grande. Pero sí, tengo mucha curiosidad por dónde irá esta división”.

O’Malley saltó al puesto No. 1 en el ranking de peso gallo de UFC después de que superó al ex campeón Petr Yan en UFC 280 en Abu Dhabi. La idea de un título interino surgió después de que el actual campeón de peso gallo, Aljamain Sterling , le dijo a MMA Junkie que apunta a un regreso en junio de 2023.