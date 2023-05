O’Malley: “Cejudo es afortunado de no pelear conmigo”

Sean O’Malley esperaba con ansias la posibilidad de pelear contra Henry Cejudo , aunque cree que el enfrentamiento sería un trabajo fácil.

Es probable que ese enfrentamiento no suceda pronto, ya que Cejudo se quedó corto en las tarjetas de puntuación en su reciente pelea de regreso en UFC 288 contra el campeón de peso gallo Aljamain Sterling . Cejudo regresaba de una pausa autoimpuesta de tres años y una victoria sobre Sterling lo habría preparado para otra pelea masiva, posiblemente contra el campeón de peso pluma Alexander Volkanovski o uno de los numerosos contendientes en las 135 libras.

O’Malley se ha posicionado como el contendiente No. 1 en el peso gallo luego de derrotar a Petr Yan en su pelea más reciente y cree que fue mejor que Cejudo perdiera para no terminar en la mira de O’Malley.

“Creo que Henry tuvo suerte. Tuvo suerte de haber perdido esa pelea porque creo que yo habría apagado las luces de Henry. Se queda allí con la barbilla levantada. Estoy seguro de que viste el tuit de Conor [McGregor] y esas cosas, fue absolutamente divertido porque Henry, él piensa que es solo esto: tiene un buen currículum, es realmente bueno, no me malinterpreten, pero él piensa que inventó el juego. combate Él piensa que es solo este tipo que es el tipo increíble, es simplemente molesto. Así que me hubiera encantado dormir con ese tipo.

“Él camina por ahí con la barbilla levantada, pelea como si tuviera 6 pies 3 pulgadas, no lo es. Pelea como si fuera un tipo alto y crees que, siendo tan inteligente como es, tendría un estilo un poco mejor, pero yo estaba entusiasmado“.

El tuit de McGregor al que se refiere O’Malley presentaba un breve videoclip de McGregor celebrando la victoria de Sterling y burlándose de la postura de combate de Cejudo . Ese tweet se envió (y luego se eliminó) poco después de la conclusión de UFC 288 y Cejudo luego respondió a McGregor al afirmar que “no tengo una mierda en mi currículum”. O’Malley secunda las críticas de McGregor al estilo llamativo de Cejudo.

“Lo hizo bien, honestamente pensé que había ganado la pelea, pero es como, ¿quizás el ‘Capitán’ [Eric Albarracin] le dijo que se parara así?’. No sé si él mismo lo pensó, pero para alguien que habla tan bien de sí mismo, crees que tendría un estilo un poco mejor siendo su tipo de constitución”.

Con Sterling derribando a Cejudo, TJ Dillashaw y Petr Yan en sus primeras tres defensas del título de UFC, una reunión con O’Malley parece la continuación lógica de esta racha. Todas las partes parecen estar de acuerdo cuando O’Malley ingresó a la jaula para enfrentarse a Sterling durante la entrevista posterior a la pelea del campeón y ambos parecen seguros de que la pelea sucederá este año.