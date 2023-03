Oliveira: “Voy a cazar a Beneil Dariush en UFC 288”

Charles Oliveira tiene una misión para su próximo capítulo en el UFC, y promete que nada ni nadie le impedirá completarlo.

“Do Bronx” está programado para enfrentar a Beneil Dariush en UFC 288 , que se realizará el 6 de mayo en Nueva Jersey, y cree que está a una victoria de otra oportunidad por el título de peso ligero contra Islam Makhachev . Y aunque dice que no cambiará nada de su última pelea, Oliveira está alterando su enfoque cuando se trata de predecir cómo hará el trabajo en la jaula.

“He dicho [cómo voy a ganar] antes, me he equivocado antes, y no me volveré a equivocar. Te diré la verdad, siendo real aquí, cazaré en esta pelea. Caminaré hacia adelante todo el tiempo. No me importa si es un nocaut, una sumisión o una decisión, cazaré en esta pelea”.

“No puedo decir que haré una pelea estratégica, que estaré esperando. No, ese no es Charles peleando. Charles camina hacia adelante, caza todo el tiempo. Entonces, si quieres ver una pelea aburrida, no vengas a ver mi pelea. Verás que me derriban, me dejan caer y me vuelvo a levantar. Como dijiste, [Dariush] ha sido noqueado antes, ha sido sometido. Tiene agujeros, al igual que yo. Eso es lo más importante, querer ganar pase lo que pase”.

Tanto Oliveira como Dariush han mostrado estilos de lucha versátiles a lo largo de sus carreras de MMA, logrando victorias por nocauts y sumisiones. Ambos han estado del otro lado también, haciendo tapping o perdiendo el conocimiento. Y a pesar de que hoy en día son artistas marciales completos, “do Bronx” y “Benny” provenían de entornos de lucha opuestos antes de trabajar con los discípulos de Chute Boxe, Diego Lima y Rafael Cordeiro .

“No necesitamos ser hipócritas o tontos. Todo el mundo sabe que vine a Chute Boxe Diego Lima buscando aprender a pelear de pie, porque soy un tipo de jiu-jitsu. ‘Benny’ tiene un historial gigantesco en el área de golpeo, pero estamos hablando de la misma escuela. Sigo caminando hacia adelante, ¿sabes? Me golpean pero sigo caminando hacia adelante, me derriban y sigo caminando hacia adelante. Quien tenga más corazón y lo quiera más [ganará].