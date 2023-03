O’Malley sorprendido por actuación de Marlon Vera

Tan impresionado como estaba Sean O’Malley por Cory Sandhagen, también esperaba más de Marlon Vera en UFC en ESPN 43.

Vera (20-8-1 MMA, 14-7 UFC) cayó por decisión dividida ante Sandhagen (17-4 MMA, 10-3 UFC) en el evento estelar del sábado pasado en San Antonio. Vera fue superada y derribada tres veces en la pelea.

El entrenador y coanfitrión de O’Malley, Tim Welch, sugirió que “Chito” miró hacia otro lado, pero O’Malley no estuvo de acuerdo.

“Creo que Cory simplemente lo superó. Creo que la jaula grande es como si estuvieras jugando un partido de baloncesto y dijeras: ‘Bueno, juguemos en la mitad de la cancha’. Esa es más o menos la diferencia entre la jaula pequeña y la jaula grande. Es un 40 por ciento más grande, por lo que es como un campo de juego diferente con el que estás jugando. Creo que hubiera favorecido mucho más a ‘Chito’ en la jaula más pequeña.

“No creo que haya nada malo con ‘Chito’. Creo que Cory es jodidamente bueno, y ese estilo supera a ‘Chito’. ‘Chito’ no es muy rápido. Es súper bueno, súper duradero, completo en todas partes. Cory estuvo concentrado durante 25 minutos, hizo lo que tenía que hacer, luchó más de lo que pensé que haría”.

O’Malley, cuya única derrota fue ante Vera en 2020 , esperaba que Vera fuera más activo de espaldas.

“Sabes, lo que me sorprendió mucho fueron los dos primeros asaltos cuando Cory derribó a ‘Chito. No parecía que estuviera tratando de recuperar la guardia, no parecía que estuviera tratando de controlar la muñeca y levantarse. Me sorprendió mucho la falta de habilidades; no creo que le falten esas habilidades, pero no las estaba usando. Simplemente se tumbó de espaldas. … ‘Chito’ parecía que estaba renunciando a esa posición”.

O’Malley actualmente es el contendiente número uno en peso gallo mientras espera al ganador del campeón de peso gallo Aljamain Sterling y Henry Cejudo, quienes se enfrentarán en el evento estelar de UFC 288 el 6 de mayo