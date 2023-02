Okada y Naito llegaron a función de NOAH en Osaka

En el curso del magno evento de Pro Wrestling NOAH, “Great Voyage 2023 in Osaka”, ocurrieron dos sorpresas, con la aparición de los luchadores de NJPW, Tetsuya Naito y Kazuchika Okada.

El primero en presentarse fue Tetsuya Naito, quien avanzó hasta la mesa de comentaristas para encarar a Keiji Mutoh, quien había llegado para hacer los comentarios de la lucha estelar. Aunque su duelo con Mutoh para el 21 de febrero en el Tokyo Dome ya está confirmado, el líder de LIJ no perdió la oportunidad para dar un mensaje a la leyenda.

Tomando el micrófono, Naito dijo:

En respuesta, Mutoh señaló:

La segunda sorpresa fue al final del combate principal, cuando Kazuchika Okada, el monarca máximo de NJPW, subió al ring y atacó intempestivamente a Kaito Kiyomiya, el campeón principal de NOAH. Okada subió al ring y derribó al campeón con un Rainmaker.

Mientras la multitud abucheaba Okada, éste tomó el micrófono y se pronunció:

Si quieres un combate conmigo, pregúntame, di por favor y gracias. No hay forma de que me estremezca o me aleje de nada, así que acepto tomar esta lucha contra Kiyomiya en el Tokyo Dome el 21 de febrero. Simplemente no estoy interesado en ti. La razón por la que tendré esta lucha es porque estoy enojado con los fanáticos de NOAH porque son tan molestos. Voy a vencer a Kiyomiya y haré que todos prueben la desesperación.