Seth Rollins nombra a Bryan Danielson en su Monte Rushmore

Los luchadores suelen referirse a su Monte Rushmore como los luchadores que más admiran y suele ser complicado elegirlos, pues solo pueden ser cuatro, tal y como es el real, donde están cuatro de los presidentes más importantes de Estados Unidos

Seth Rollins dio su lista en el último podcast de Pat McAfee, aunque no los que considera las mejores estrellas de la historia, sino por su trabajo en el ring. En esta pequeña lista sorprende al menos un nombre, con quien Rollins llegó a enfrentarse en muchas ocasiones.

“Mi Monte Rushmore in-ring. Esto puede ser muy loco. Iré con Shawn Michaels, Eddie Guerrero, Bret ‘The Hitman’ Hart… Voy a lanzar un nombramiento salvaje porque actualmente sigue en activo, no me puedo dejar al American Dragon Bryan Danielson, Daniel Bryan en WWE. Creo que en el futuro se hablará de estos tipos. Tengo la esperanza de que más adelante me consideren en este tipo de conversaciones“, comentó en la conversación.