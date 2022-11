OBD: «WWE me contactó para el Royal Rumble, pero…»

En la fabulosa división de las Knockouts TNA de la primera década del siglo, sobresalía una mujer con un look bastante especial: OBD, quien imponía respeto por sus buenas habilidades luchísticas, mismas que conserva en la actualidad. Todavía el año pasado tuvo un breve regreso en la hoy Impact Wrestling.

► ODB pudo luchar en un Royal Rumble de WWE

Recientemente, ODB reveló en el podcast Two Man Power Trip of Wrestling que estuvo a punto de luchar en un Royal Rumble, pero fue bloqueada por un alto ejecutivo de WWE. Estas fueron las palabras de Jessica Kresa:

«Siempre quise llegara WWE, y casi lo logro… Recibí una llamada para aparecer en el Royal Rumble, pero no se pudo hacer. Querían que luchara allí, pero alguien lo rechazó. Sin embargo, recibí un par de llamadas, estaban muy interesados en tenerme allí.

«Sí, fue frustrante cuando estaba en Ohio Valley Wrestling, el entonces Centro de Desarrollo de WWE. No me pagaban, así que tuve que tener un segundo trabajo como camarera y sacaborrachos de un bar, mientras todos los demás chicos recibían unos 750 dólares a la semana.

«Fue un poco frustrante, pero usé eso como impulso para decir: ‘¿Sabes qué? Bueno… Voy a seguir haciendo esto’. Hoy en día, hubiera sido todo muy diferente. Lo cual es bueno, claro. Siempre es raro, pero así es…

«Ahora mismo, un año quieren que las chicas muestren sensualidad y eso es todo lo que quieren, y al otro año, quieren chicas malas y con tatuajes, cabello teñido y toda esa mie***, así que nadie sabe qué quiere WWE. Y por eso, nunca sabes si podré estar allí».

ODB no reveló si su contacto para su posible aparición para el Royal Rumble fue reciente, pero sus últimos comentarios en relación con que todavía tiene esperanzas de llegar allí, lo demostrarían. ODB no lucha desde diciembre del año pasado y dejó Imapct Wrestling en marzo de 2021. Ya veremos si logra llegar a WWE, pues aunque ya tiene 44 años, con Triple H al poder, eso ya no interesa.